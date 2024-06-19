ur.gov.iq طريقة الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في العراق 2024 وقيمة الغرامة

يرغب الكثير من المواطنين في محافظات العراق، بالإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني، وذلك عبر بوابة أور الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، حتى أن هذه البوابة تضمن العديد من الخدمات المرورية، تسهيلاً عن المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات المعنية بطلب إنهاء الخدمات المرورية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع السائقين العام والخاص.

خطوات استعلام غرامات المرور بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الإنتقال إلى بوابة أور الإلكترونية.

ليتم تسجيل بيانات الدخول المتمثلة في اسم المستخدم وكلمة السر.

مع اختيار الخدمة التي ترغب في إنهاءها “الإستعلام عن الغرامات”.

مع تدوين جميع البيانات المعنية بإنهاء غرامات المرور.

مع سداد كافة الرسوم المعنية بالغرامات.

التأكد من جميع المعلومات الخاصة بالمواطن.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالغرامات.

ما هي قيمة الغرامات المرورية العامة بالعراق؟

وحددت وزرة الداخلية قيمة الغرامات المرورية العامة في العراق، التي تختلف من مخالفة إلى أخرى، وهي تنص على النحو الأتي:-