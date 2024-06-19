غدًا الخميس عُطلة في العراق!.. جدول الإجازات الرسمية لجميع الموظفين “مجلس الوزراء” يوضح

يرغب العديد من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص داخل دولة العراق، في التعرف على العُطل الرسمية التي يتم الحصول عليها بالدولة، مع العلم أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أعلن عن كل هذه الإجازات التي من الممكن الحصول عليها بأجر كامل، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم، حتى يتعرف عليها جميع الموظفين في الدولة.

العُطل الرسمية في العراق 2024

أكدت الأمانة العامة لمجل الوزراء العراقي، أن غدًا تعد إجازة رسمية في جميع القطاعين الحكومي والخاص، نظرًا لأنه يعد خامس أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أن الإجازة الخاصة بالعيد بدأ يوم 15 من شهر يونيو 2024 على أن تنتهي يوم 22 من شهر يونيو 2024، ويبدأ العمل يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، بالإضافة إلى بعض الإجازات التي سيتم الحصول عليها خلال العام الجاري أمام جميع العاملين في الدولة.

جدول العُطل الرسمية بالعراق

وحددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، جدول العُطل الرسمية داخل دولة العراق، كما يلي:-