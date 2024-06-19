رسميًا.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الجديد 2024 وأولى الحلقات

مع بدء التصوير في أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، أصبحت عمليات البحث متوجهة وبشكل كبير حول موعد عرض الموسم، خاصة وأنه سيكون من أروع وأبرز الأجزاء التي يمكنك مشاهدة، نظرًا لما به من أحداث مثيرة وأكثر تشويقًا يرغب الجميع في التعرف عليها، وعليه فيمكنك معرفة الموعد المتوقع لعرض الموسم السادس، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

من المتوقع أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني خلال شهر أغسطس، أو مع أواخر شهر يوليو، خاصة بعد البدء في أعمال التصوير والتجهيز بسيناريو رائع للغاية على أساسه سيتم فتح العديد من القلاع الجديدة التي من بينها بورصة، مع القضاء على الأعداء والخونة مثل السيد يعقوب وابنه محمد، وانضمام الكثير من السادة حول المؤسس عثمان، ليكون من أروع المواسم على الإطلاق التي سيتمكن الجميع من مشاهدته.

القنوات الناقلة لمسلسل عثمان

أصبح بإمكان الجميع متابعة الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، وذلك عبر القنوات الفضائية المختلفة التي من بينها قناة اليرموك، وفقًا للمعلومات الخاصة بالتردد، وهي كالأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 1167.

استقطاب قناة اليرموك فهو أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

تردد قناة المؤسس عثمان

كما يمكنك مشاهدة القناة الثانية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، كالأتي:-