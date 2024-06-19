مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم 6 و مواعيد الانطلاق والقنوات الناقلة

حالة من البحث المكثف من قبل الجمهور المتابع عن موعد طرح مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم 6 الذي يعتبر من أهم وأشهر المسلسلات التاريخية، حقق مسلسل قيامة عثمان على مدار 5 سنوات نجاح كبير وشهرة واسعة وصلت لجميع بلاد العالم العربي والغربي، وأستطاع أن يكون لديه قاعدة جماهيرية وصدى واسع في فترة زمنية قصيرة، شهد الموسم الخامس أحداث قوية للغاية ومن أبرزها هو موت يعقوب وزواج أورهان ب هولوفيرا بعد صراعات كثيرة،

ومحاولات من البيزنطيين لهدم الدولة العثمانية لكن بشجاعة عثمان استطاع أن يهزمهم كي لا ينالوا ما يريدون بل لقنهم درساً قاسياً لكي يكونوا عبرة لغيرهم، ومازالت هناك أحداث كثيرة لم تعرض في الموسم الخامس يترقبها الجمهور في الموسم السادس الذي أصبح أكثر أهمية، لذا ترقبوا معنا السطور التالية من المقال للتعرف على موعد طرح مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم 6.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم 6

نجاح كبير يفوق الوصف ونسب مشاهدة عالية للغاية وإيرادات بالملايين حصدها المسلسل التاريخي قيامة عثمان بطولة النجم بوراك اوزجفيت، قصة المسلسل تدور حول صراعات الدولة العثمانية والتأسيس في القرن الثالث، ويبدأ الموسم السادس عندما تتمكن الدولة العثمانية من محاوطة بورصة من جميع الاتجاهات وضمها للدول، يعرض المسلسل عبر شاشة ATV التركية الأربعاء الساعة 8 مساءً ويعرض على قناة الفجر يوم الخميس 11 مساءً.

موعد طرح مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

انتهى الموسم الخامس من المؤسس عثمان عند الحلقة 164 منذ أسبوعين فقط، وبعد التأكد بأن الحلقة 164 هي الأخيرة من الموسم الخامس بدأ الجمهور يبحث بكثرة عن موعد طرح الموسم السادس الذي يبدأ منذ الحلقة 165، ويتشوق المتابعين لمتابعة المزيد من الحلقات، ومن المؤكد أن هناك موسم سادس يبدأ فريق العمل في تصوير أحداثه بعد الحصول على فترة استراحة، ومن المتوقع أن الموسم السادس يتم طرحه ما بين نهاية أكتوبر وبداية شهر نوفمبر 2024 وهذا هو الموعد الأساسي لعرض المواسم الجديدة في كل مرة.