الاردب وصل كام النهارده.. سعر طن الأرز الشعير اليوم الاربعاء 19 يونيو 2024 رابع ايام العيد في الأسواق المحلية

سعر طن الأرز الشعير اليوم الاربعاء 19 يونيو 2024 يهتم بالبحث عنه الكثير من الأشخاص وهل هناك تأثير على الأسعار بسبب عيد الأضحى، تساؤلات كثيرة يرغب المواطنين معرفة إجابتها، وحسب تصريحات وزارة التموين بأن المخزون الاستراتيجي من الأرز يكفي لعدة أشهر، وهناك ارتفاع في سحب الأرز في الأسواق خلال هذه الفترة بمناسبة عيد الأضحى، لكن لا يوجد أي تأثير فعلى الأسعار بل تسير بشكل طبيعي دون أي تحديثات،

وخاصةً بأن موسم زراعة الأرز اقترب كثيراً ويتم زراعة كميات أكبر وهذا يعود لارتفاع نسب الكثافة السكنية، وأن الاحتياج يختلف بشكل سنوي، الأرز الشعير هو سلعة أساسية ولها أهميتها الكبيرة في الأسواق، ولذلك البحث عن سعر طن الأرز الشعير اليوم الاربعاء 19 يونيو 2024 لن يتوقف لذا ترقبوا معنا ونوضح لكم كافة التفاصيل عبر التقرير التالي.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الاربعاء 19 يونيو 2024

يعد الأرز الشعير واحد من أهم السلع التي لا غنى عنها لأنها ذات احتياج يومي، تختلف أسعار الأرز الشعير في الأسواق حسب نسبة الكسر حيث يقل سعر طن الأرز الشعير نسبة كسر 5% عن سعر طن الأرز نسبة كسر 3%، على أن تأتي الأسعار مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19 يونيو رابع ايام عيد الاضحى المبارك على النحو التالي:

وصل سعر طن الأرز الشعير حبة عريضة اليوم الاربعاء 16.500 جنيه.

وسجل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 15.600 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي الحبة العريضة 25.300 ألف جنيه.

ويسجل سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة اليوم في الأسواق 24.000 جنيه.

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