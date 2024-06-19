وزارة الشؤون الإجتماعية توضح التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024

يتساءل عدد كبير من مواطني تونس عن منحة الـ 300 دينار، وتسعى الحكومة التونسية بشكل مستمر بإطلاق مثل هذه المبادرات التي تهدف منها تقديم الدعم المالي لمستحقيه من محدودي الدخل، ولعل منحة تونس أبرز هذه المبادرات وأهمها، والتي تم إطلاقها بهدف المساهمة بشكل فعال في رفع مستوى معيشة الأسر المحتاجة، بحيث تتمكن من سد كافة احتياجاتها الضرورية في سبيل تخفيف الأعباء على المواطنين، على أن يتم ذلك في ظل ضوابط ومعايير محددة.

كيفية التسجيل في منحة تونس 300 دينار

بإمكانك التسجيل على منحة 300 دينار بدولة تونس بتنفيذ مجموعة من التعليمات المحددة من قبل الجهات المسئولة في الحكومة التونسية، والتي جاءت على النحو التالي:

ادخل على الصفحة الرسمية بوزارة الشئون الاجتماعية من هنا.

قم بتدوين “رقم البطاقة، وكلمة السر”، وذلك في سبيل إتمام عملية تسجيل الدخول بصورة صحيحة.

اضغط على تبويب “الخدمات” الواضح أمامك، ومنها انقر على خيار “منحة 300 دينار”.

املأ استمارة التقديم بصورة صحيحة ودقيقة، وذلك من خلال كتابة كافة البيانات اللازمة منك في الخانة المعدة لذلك.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة 300 دينار

لكي تتمكن من الحصول على منحة 300 دينار بتونس ينبغي عليك في البداية استيفاء عدة ضوابط ومتطلبات تم تحديدها من قبل الحكومة التونسية، والتي جاءت كالتالي: