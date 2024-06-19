حقيقة زيادة 15% لرواتب المتقاعدين في الجزائر

قامت وزارة المالية الجزائرية بالإعلان عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين ومن المقرر حدوث تلك الزيادة في هذا الشهر، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار بشكل مستمر وذلك سعيا من الحكومة على تقديم المساعدة المستمرة لكافة المواطنين، لذلك قامت بصدور زيادة جديدة على الرواتب لمساعدتهم في مواجهة الأزمة الإقتصادية وغلاء الأسعار يتمكنوا من سد احتياجاتهم وأتاحت مستوى معيشة جيد لهم، وسوف نعرض لكم كافة تفاصيل ذلك من خلال السطور القادمة، فتابعونا.

رواتب المتقاعدين

قامت وزارة المالية الجزائرية الإعلان عن صرف زيادة على معاشات المتقاعدين للشهر الجاري كما صرحت بأن قيمة تلك الزيادة سوف تصل إلى نسبة 5%، ولكن يتوقف ذلك على قيمة الراتب الذي يحصل عليه كله متقاعد، وسوف يكون على النحو التالي:

سوف يتم صرف زيادة لمن يحصلون على رواتب أقل من 20 ألف دينار بنسبة 5%.

بينما الذين يتقاضون رواتب من 20 إلى 50 ألف دينار سوف يحصلون على زيادة بقدر 4%.

ومن تبدأ رواتبهم من 50 ألف دينار وحتى 80 ألف دينار يحصلون على زيادة بقيمة 3%.

أما المتقاعدين الذين يتجاوز رواتبهم 80 ألف دينار سوف يحصلون على زيادة بنسبة 2%.

علما بأن تلك الزيادة لا تشمل من يحصلون على راتب يتخطى المليون دينار.

كيفية الاستعلام عن زيادة الرواتب

إذا كنت ترغب بالاستعلام عن الراتب الخاص بك عليك اتباع بعض الخطوات التي تتمثل في:

زيارة موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول بواسطة إدخال البيانات المطلوبة.

قم بالنقر على ” استعلام رواتب المتقاعدين”.

قم بكتابة البيانات اللازمة ثم اضغط استعلام.

كيفية حساب الزيادة الخاصة برواتب المتقاعدين

من خلال القيام بعملية حسابية يمكنك الوصول إلى قيمة الراتب عقب الزيادة وهي: