وزارة المالية توضح سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة 2024

وزارة المالية في العراق قد أعلنت عن قرار بتعديل سلم رواتب الموظفين، وكذلك قررت رفع الحد الادنى للاجور حيث انها تعد من الخطوات الهامة التي لها دور كبير في رفع معيشة العاملين والموظفين في البلاد ومواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، ويمكن الجميع من توفير احتياجاته اليوميه والشهريه بشكل افضل، بالاضافه الى انه يخلق فرصة جديدة لتحقيق مستوى معيشي مرتفع للموظفين والعاملين في الدولة ويوفر لهم حياة مستقرة وسوف نعرف سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة 2024 خلال هذا المقال.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

رسميا تم الاعلان عن سلم الرواتب في العراق بعد زيادة الجديدة التي فرضتها الحكومة للموظفين في الدولة، حيث تم توضيح سلم الرواتب والمستويات الوظيفية حتى يكون اكثر وضوحا وشفافية وهذا القرار جاء في إطار جهود الدولة لتعزيز صفة النظام وتوفير مستوى أفضل للمواطنين.

رواتب الموظفين في العراق

تختلف رواتب الموظفين من شخص الى اخر تبعا للدرجة الوظيفية حيث يكون سلم رواتب الموظفين العراق بعد زيادة الجديدة على النحو التالي:

درجة على الوظيفيه العاشره تكون الرواتب 170 الف دينار قبل الزياده.

وبعد اضافة الزيادة الجديدة سوف تكون 650 الف دينار الدرجة الوظيفية التاسعة قبل الزياده تكون 204 الف دينار، وبعد الزيادة سوف تكون 727 ألف دينار.

الدرجه الوظيفيه الثامنه سوف تكون 819 الف دينار بدلا من 273 دينار.

الدرجة الوظيفية الاولى سوف تكون 1100 الف دينار بدلا من 510 الف دينار.

ويجب الاشارة الى ان اللجنة المالية النيابية قد اكدت عن ضرورة صرف الزيادة للموظفين وزيادة الدرجة الدنيا 150% ومنح مخصصات نسبه 50% لجميع العاملين.