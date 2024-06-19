رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من خلال مظلتي

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من خلال مظلتي

عدد كبير من المواطنين في العراق يرغبون في معرفة رابط اسماء المشمولين برعاية الاجتماعية، حيث انها من اكثر الموضوعات التي يترقبها الكثير من مختلف المحافظات العراقية فان الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل الدعم التي تساعد عدد كبير من الأفراد والأسر التي تحتاج الى الدعم ويتم صرف الوجبة بشكل شهري لجميع المحتاجين لتحسين مستوى معيشتهم وذلك تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ويتم دراسة الطلبات بعد ذلك الاعلان عن الاسماء النهائية عبر رابط مظلتي وسوف نعرض لكم طريقة الاستعلام خلال الفقرات التالية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعايه الاجتماعيه الوجبه السابعه

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أعلنت عن أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية حتى يستطيع جميع الاستعلام عنها بسهولة يستطيع الحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية الذي يساعدهم على تلبية احتياجاتها مع متطلباتهم الأساسية ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه بشكل الكتروني عبر الرابط الرسمي لمنصة مظلتي الذي توفرة  وزارة العمل لجميع الافراد الراغبين  في  الاستعلام عن الاسماء بسهوله لذلك  يمكنهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على رابط الرسم لمنصة مظلتي ثم يضغط على الرعاية الاجتماعية وحدد اسماء المشمولين.
  • ادخل البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهويه.
  • ثم يضغط على الاستعلام وبعد ان تظهر النتائج اضغط على رابط تنزيل.
  • وسوف تستطيع الحصول على ملفات ويمكن تحميلها عبر هاتفك بصيغة pdf.
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amal khater

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