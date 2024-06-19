الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة له وموعد العرض

ينتظر الجماهير مسلسل قيامة عثمان عرض الموسم السادس من المسلسل، حيث أن المسلسل استطاع أن يحقق قاعده جماهيريه كبيره ويتابعها عدد كبير من الافراد من مختلف الدول العربية، حيث ان الموسم السادس هو أحد المواسم المنتظرة التي يرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعده وما هي القنوات الناقلة له وذلك لمتابعة الفتوحات والمعارك والانتصارات حيث انهم مسلسل تاريخي من الدرجه الاولى استطاع أن يحتل مكانه في قلوب المتابعين.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

مسلسل قيامة عثمان أحد المسلسلات التي تروي قصة الدولة العثمانية وتوضح مدى الصراعات التي يخوضها البطل عثمان أرطغرل للحفاظ على ارض الوطن وتوسيع البلاد حيث ان هناك العديد من القبائل التي تهاجمه ومنها التتار والصليبيين وغيرهم، حيث ان المسلسل يشهد تطورات كبيرة في المعارك المختلفة ويتوقع البعض أن يكون الجزء السادس من المسلسل شيق للغاية بعد عرض خمس مواسم جذبت عدد كبير من الأفراد والان ينتظرون ماذا سوف يحدث في الجزء السادس من مؤسس عثمان.

موعد عرض مسلسل عثمان والقنوات الناقلة

يمكن ان تتابع مسلسل المؤسس عثمان على احد القنوات التالية:

قناة الفجر الجزائرية

من احد القنوات الناقلة للمسلسل المؤسس عثمان حيث ان المسلسل يذاع يوميا عبر شاشتها ويمكن أن تتابعها على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد 12034.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/ 4.

معدل الاستقطاب افقي.

قناة اي تي في التركية

اشهر القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان التي يمكن أن تتابعها على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي: