الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح وحلقات جديدة.. موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل السلطان محمد الفاتح من أحد المسلسلات التاريخية التركية الذي استطاع ان يحقق نجاح كبير وشهرة واسعة في جميع دول الوطن العربي، حيث يتابعه الملايين من مختلف الأعمار نظرا لأنه من المسلسلات التي تحكي قصص واقعيه و فتوحات الدولة الاسلامية تحت قيادة السلطان محمد الفاتح فإن التصوير المسلسل اكثر من رائع ويضم مجموعة كبيرة من النجوم الذين استطاعوا صناعه عمل نال على اعجاب الجميع لذلك سوف نعرض موعد الجزء الثاني من المسلسل والقنوات الناقله له خلال هذا المقال.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

زاد البحث عن معرفة مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني بعد أن حقق الجزء الأول نجاح كبير وتبعها والملايين من الاشخاص، حيث ان اولى الحلقات لمسلسل الجزء الثاني سوف يعرض خلال الفترة القادمة بعد أن تم الانتهاء من تصوير الحلقات الكاملة ويضم المسلسل عدد كبير من المعارك والحروب والفتوحات الجديدة بشكل شيق وممتع وايضا يضم عدد من النجوم الجلد اضافة الى المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفتح

قصة المسلسل تدور حول حياة محمد الفاتح منذ الطفوله حتى الشباب وما قدمه من انتصارات ومعارك للدولة العثمانية وايضا تحكي وفاة الأمير علاء الدين الغير المتوقع هو العديد من الاحداث الاخرى، حيث يمكن ان تشاهد هذه الاحداث على قناة تي ار تي التركية قناة الفجر الجزائرية فان المسلسل من بطولة سيركان اوغلو وهو الذي يجسد البطولة في دور السلطان محمد الفاتح وايضا الممثل سليم بيرقدار ونخبة من النجوم شاركوا هذا العمل الكبير.