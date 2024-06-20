【﻿ｂｅｍ.ｏｎｅｃ.ｄｚ】خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 وموعد إعلان النتيجة وأهم التخصصات المتاحة

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن إطلاق رابط نتائج البكالوريا، والذي كثر عليه البحث والاستفسار خلال الساعات الأخيرة، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل على الطلاب الوصول إلى نتائجهم دون عناء، حيث قدمت الوزارة تفاصيل دقيقة حول موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام من خلال الرابط المخصص.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

استعلم عن نتائج البكالوريا بمجرد ظهورها على موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية:

ينبغي على الطلاب وأولياء الأمور زيارة موقع وزارة التعليم الرسمي. حيث سيتم نشر رابط النتائج فور توفرها. عندما يصل الطلاب إلى الموقع، ستطلب منهم إدخال معلوماتهم الشخصية مثل رقم التسجيل ورقم الهوية للوصول إلى نتائجهم. بعد إدخال البيانات الصحيحة، يمكن للطلاب عرض نتائجهم وتحميلها.

متى سيتم الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024؟

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، بدأت عملية تصحيح امتحانات البكالوريا فور انتهاء الاختبارات، تم تصحيح جزء كبير من المواد حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض المواد قيد التصحيح، من المتوقع أن يتم استكمال عملية التصحيح بعد عطلة عيد الأضحى، مع تأكيد الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

سحب استدعاء البكالوريا

نعرض لكم الخطوات اللازمة لسحب استدعاء امتحان البكالوريا لعام 2024، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات.

تحديد الولاية الخاصة بالتلميذ المتمدرس.

إدخال الاسم وكلمة المرور.

النقر على المترشحين الأحرار.

تعبئة المعلومات المطلوبة والتحقق من دقتها.

تظهر ورقة استدعاء البكالوريا 2024.

سحب و طباعة استدعاء البكالوريا .

ما هي التخصصات الجامعية المتاحة للبكالوريا؟

بعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا لعام 2024، يجب على الطلاب الاستعداد للتقديم في الجامعات واختيار التخصصات التي تناسبهم، هناك مجموعة واسعة من التخصصات المتاحة مثل العلوم، الهندسة، الطب، اللغات وغيرها، يتعين على الطلاب البحث عن الجامعات والتخصصات التي تلبي اهتماماتهم وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المهنية.