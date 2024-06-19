كم وصل سعر البنزين بعد الارتفاع.. ارتفاع سعر اللتر البنزين في السعودية بسبب زيادة النفط العالمي

أعلن بشكل رسمي من قبل إدارة شركة أرامكو السعودية عن تغيير سعر اللتر البنزين في السعودية، يعود هذا التغيير إلى تغير سعر تصدير النفط إلى السوق العالمي، تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المنتجة للنفط عالميًا، حيث تمتلك احتياطيًا يصل إلى 17% من احتياطي النفط العالمي، وبناءً على ذلك، قامت شركة أرامكو بوضع سعر لتر البنزين الجديد في البلاد، تعد شركة أرامكو المسؤولة عن جميع الشؤون المتعلقة بالبترول في المملكة العربية السعودية، وتعتبر رائدة في صناعة النفط والطاقة على مستوى العالم.

أسباب تغير سعر اللتر البنزين في السعودية

ترجع أسباب زيادة سعر البنزين، أو البترول ومشتقاته في المملكة العربية السعودية بالجملة إلى التالي:

تسبب ارتفاع سعر النفط العالمي في زيادة تكلفة الوقود في المملكة العربية السعودية، حيث وصل سعر البرميل إلى 100 دولار أمريكي. زيادة الطلب على النفط وتقليص إنتاج الدول المجاورة. الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع سعر النفط ومشتقاته، مما أثر بشكل سلبي على قيمة البنزين والديزل في المملكة.

كم سعر البنزين 91 اليوم؟

بعد بدء العمل بالقرار الرسمي لرفع سعر الديزل في السعودية بواسطة شركة (أرامكو)، تم تحديد أسعار البنزين والمشتقات الأخرى على النحو التالي:

نوع الوقود السعر الجديد للتر بنزين 91 2.18 ريال سعودي (لا تغيير) بنزين 95 2.33 ريال سعودي

سعر البترول في السعودية اليوم

بعد تطبيق القرار الجديد، ارتفع سعر اللتر من الديزل في المملكة العربية السعودية من 0.75 ريال سعودي إلى 1.15 ريال سعودي، تأتي هذه الخطوة في إطار التعديلات المستمرة على أسعار الوقود، من جهة أخرى، بقي سعر اللتر من الكيروسين دون تغيير، حيث بقي مستقرًا عند 0.93 ريال سعودي.