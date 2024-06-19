بجودة عالية hd.. شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 مترجمة على تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يعتبر موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، من أكثر ما يبحث عنه المشاهدين والمتابعين في أنحاء الوطن العربي كله، حيث إنها تعتبر من أشهر المسلسلات التركية وتتناول قصة تأسيس الدولة العثمانية وذلك خلال عهد عثمان بن ارطغل، ويتم عرض المسلسل على قناة الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

حيث إنه من المقرر عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، يوم الاربعاء من كل اسبوع ويكون ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر، وكذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وبتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يتم إذاعة المسلسل على موقع قصة عشق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، فيما كشفت إدارة قناة أي تي في التركية، في بيان لها خلال الفترة القليلة الماضية، بأن الموسم الجديد من المسلسل سيتم عرضه في شهر سبتمبر المقبل، فيما يستكمل المسلسل النجاح الذي حققه منذ عدة سنوات، كما تدور الاحداث حول قصة التأسيس والنهوض بالدولة العثمانية، والعمل على مواجهة الاعداء.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

حيث يرغب الكثير من المشاهدين في العالم العربي كله، معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية 2024، وذلك ليتمكنوا من خلالها مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل ألب أرسلان، وعدد أخر من المسلسلات التركية، ويكون تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي يكون: نايل سات.

تردد القناة يكون: 12034.

الاستقطاب يكون: أفقي.

معامل التصحيح يكون: 3/4.

ترميز القناة يكون: 27500.

أو

القمر الصناعي يكون: العرب سات

تردد القناة يكون: 11034.

معدل الترميز يكون: 27500.

معدل الاستقطاب يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 5/6.

أو