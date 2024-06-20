أحداث مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 مترجمة للعربية والقنوات الناقلة بجودة عالية hd

تعتبر مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 مترجمة، من أكثر ما يهم ويبحث عنه عشاق المسلسل، وذلك ليتعرفوا على الاحداث المشوقة للمسلسل، حيث إنه قد تم عرض المسلسل أول أمس الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، وذلك في حلقة مميزة وقوية، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمسلسل والتي تعرض اسبوعيا.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

حيث إنه قد تم عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 أول أمس الإثنين، كما تدور الأحداث الشيقة للمسلسل وذلك بعد محاولات ارسلان شاه بأن يقوم بالتخلص من السلطان نور الدين الزنكي، ولكن نقذه السيد صلاح الدين الايوبي، وأيضا خلال أحداث الحلقة نشهد نشوب معركة جديدة ستجمع ما بين السيد صلاح الدين الايوبي والصليبيين، بينما تدور أحداث المسلسل حول قصة الأيوبي خلال فترة كفاحه وولايته خلال القرن 12 من الميلاد، وتدور الاحداث حول كفاح صلاح الدين تجاه تحرير القدس وضد الصليبيين، وكذلك توحيد بلاد المسلمين في سوريا، ذلك ما بين مصر وفلسطين وكذلك النهرين.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي

فيما يتم إذاعة مسلسل صلاح الدين الايوبي، يوم الاثنين من كل أسبوع، ويكون ذلك في تمام الساعة 8 مساء وذلك بتوقيت القاهرة وبتوقيت المملكة العربية السعودية، ويتم إذاعتها على شاشة قناة TRT التركية، وأيضا تعرف المسلسل كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع على موقع قصة عشق، بينما تذاع المسلسل على قناة الفجر الجزائرية ويمكن ضبط تردد القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي يكون: نايل سات

التردد يكون: 12034

الترميز يكون: 27500

معدل الاستقطاب يكون: افقي.

معدل الجودة يكون: HD.

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