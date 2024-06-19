“الجزء الجديد“ موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة

يعد التساؤل عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس من الأسئلة الشائعة في تلك الفترة حيث أن مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التركية التي لها شعبية خاصة وهذا لما يقدمه المسلسل من أحداث تاريخية، ومن المقرر أن الموسم الجديد سوف يشهد العديد من التطورات والأحداث المثيرة، ووفقا لما نقلته بعض المصادر أنه يوجد وجه جديد يقوم بدور عثمان بن أرطغرل وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من المسلسل قد انتهى بالفعل ونقلت بعض المصادر أنه يتم تصوير مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس والذي سوف يكمل الملحمة التي بدأتها المواسم السابقة ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل بدءا من الشهر القادم على قناة تي آر تي التركية.

تفاصيل مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

نقلت بعض المصادر الإخبارية أنه من المقرر أن يشارك في العمل بوراك أوزجيفيت والذي سوف يقدم دور الملك عثمان بن أرطغرل والذي يخضع للعديد من التدريبات في الوقت الحالي، وسوف تشاركه في العمل أيضا الممثلة المعروفة هازال سوباتشي، ومن المقرر أن الموسم الجديد سوف يشهد الكثير من التطورات وبالتحديد بعد أن انتهى الموسم السابق بعدم موت أرطغرل، المسلسل من تأليف نفس شخصية المواسم السابقة وكذلك الإخراج.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

الجدير بالذكر أنه سوف يتم عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان على شاشة قنا ة تي آر تي التركية.