منفعة دعم دخل الأسرة هي إحدى المبادرات الهامة التي أطلقتها حكومة سلطنة عمان لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير الحماية الاجتماعية لهم حيث تهدف هذه المنفعة إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية تساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال هذا البرنامج تأمل الحكومة العمانية في تقليل معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة للمواطنين مما يساهم في تحقيق مجتمع متماسك و مزدهر.

خطوات التسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة في سلطنة عمان

و للتسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة في سلطنة عمان لعام 2024 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان أو إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة العمانية للدخول الى الموقع اضغط هنا

إذا كنت مستخدما جديدا قم بإنشاء حساب جديد بإدخال بياناتك الشخصية والمعلومات المطلوبة إذا كان لديك حساب بالفعل قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد تسجيل الدخول ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية أو البرامج الاجتماعية على الموقع.

ضمن الخدمات المتاحة ابحث عن منفعة دعم دخل الأسرة وانقر عليها.

ستظهر لك استمارة إلكترونية تتطلب إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، معلومات الاتصال، والدخل الشهري قم بملء جميع الحقول المطلوبة بدقة.

قد يطلب منك تحميل مستندات إضافية مثل نسخة من بطاقة الهوية شهادات الدخل أو أي مستندات داعمة أخرى تأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

بعد ملء النموذج وإرفاق المستندات قم بمراجعة جميع المعلومات للتأكد من صحتها ثم انقر على زر تقديم لإرسال الطلب.

بعد تقديم الطلب يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية عبر وسائل الاتصال المتاحة.

شروط استحقاق منحة منفعة الأسرة في عمان 2024

لتكون مؤهلا للاستفادة من منحة منفعة الأسرة في عمان المقدمة من صندوق الحماية الاجتماعية يجب توفر عدة شروط في المتقدم وهي كما يلي: