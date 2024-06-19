“الحلقة الجديدة فيديو لاروزا“ شاهد مسلسل تل الرياح الحلقة 122 مترجمة بجودة عالية

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 122 وهو يعتبر واحد من الأعمال التركية التي حازت على نسب مشاهدة مرتفعة حيث أنه يتابعه عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول في الوطن العربي وهذا لما يقدمه المسلسل من أحداث مثيرة وشيقة فهو يقدم مشكلة اجتماعية يعاني منها الكثير وهي الاختطاف وتشرد الأطفال، المسلسل من إخراج بولنت دوغان وعمر بايكال.

مسلسل تل الرياح الحلقة 122

الجدير بالذكر أن مسلسل تل الرياح من المسلسلات المليئة بأحداث المغامرة والتي تسير في إطار مشوق، حيث تدور قصة المسلسل حول شخصية خليل وهو من عائلة غنية وتم اختطاف وهو صغير وأصبح من أطفال الشارع ولكنه سوف يظل طوال حياته يبحث عن أهله وفي تلك الرحلة سوف يتعرف على فتاة تدعى زينب وهي من عائلة غنية أيضا ومعروفة بالأخلاق العالية والذكاء وعلى الرغم من أنهم كانوا غير متفقين في البداية ولكن سوف تنشأ بينهم قصة حب كبيرة ولكنهم سوف يواجهان الكثير من الصعاب في الحلقات القادمة.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 122

يتم عرض مسلسل تل الرياح يوم الإثنين من كل أسبوع وهذا على قناة kanal 7 في تمام الساعة 9.15 بتوقيت السعودية ويعرض في تمام الساعة 8.15 بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل تل الرياح