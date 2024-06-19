من هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج الاعتراضات بالصف السادس الابتدائي العراق عموم المحافظات

تم الإعلان رسميا عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 لامتحانات الدور الأول وفقا لبيان سابق صدر عن وزارة التربية العراقية، ستقوم مديريات التربية في جميع محافظات العراق بنشر نتائج الاعتراضات على الدرجات بعد مرور فترة 10 أيام من انتهاء تقديم الاعتراضات، وقد أعلنت مديرية تربية البصرة اليوم عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الابتدائي بأسماء الطلاب في جميع مدارسها، في الأسطر القادمة سنتناول معكم التفاصيل لذلك يرجى متابعتنا.

رابط نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 الدور الأول

يمكنكم متابعة نتائج الاعتراضات بالصف السادس الابتدائي العراق نتائج الاعتراضات بالصف السادس الابتدائي العراق من خلال الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الرسمي لموقع نتائجنا.

ثم توجه إلى نتائج الاعتراضات للصف السادس الابتدائي.

انقر على اسم المحافظة التابع لها.

ثم اضغط على أيقونة العرض بجانب اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على ملف الاعتراضات ونتائجها إذا كانت النتائج قد ظهرت.

يرجى العلم بأن بعض المدارس لم تنشر نتائج الاعتراضات للصف السادس عبر الإنترنت.

يتم نشر اعتراضات السادس تباعا.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي العراق 2024

خطوات الاطلاع على نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي في العراق 2024 من خلال موقع وزارة التربية العراقية هي كما يلي:

ادخل الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

يجب على الطالب اختيار نتائج الطلاب.

انقر على خيار نتائج الاعتراضات.

ثم اختار المحافظة التي ينتمي إليها التلميذ.

انقر على مربع تحميل النتائج.

بعد ذلك ستكون نتائج الاعتراضات متاحة للتنزيل بصيغة ملفات PDF.

وبعدها ستظهر لك المادة التي اعترضت عليها.

الخطوة الأخيرة ستعرض لك الدرجة التي حققها التلميذ قبل وبعد تقديم الاعتراض.

والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت أن الموعد النهائي لم يتم تحديده بعد، ولكن من المؤكد أنه سيتم الإعلان عنه بعد عيد الأضحى.