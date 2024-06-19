تابع مغامرات القط والفار.. اضبطها الان تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

أثار تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات اهتماما كبيرا بين الأطفال وأولياء الأمور، نظرا لأهميتها كواحدة من أهم القنوات المخصصة للأطفال التي تبث أحدث أفلام الكرتون، بما في ذلك الفيلم الشهير توم وجيري، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية الأخرى، في السطور القادمة، وسنوضح تفاصيل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، بالإضافة إلى خطوات ضبط تردد القناة على التفياز.

تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد

من الجدير بالذكر أن العديد من الأطفال وأولياء الأمور يبحثون عبر محرك البحث الشهير جوجل عن تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات، تعد هذه القناة واحدة من أكثر القنوات شهرة وتأثيرا على الأطفال الصغار، حيث تقدم أروع وأشهر الرسوم المتحركة للأطفال، قناة توم وجيري محبوبة من قبل عدد كبير من المشاهدين، سواء كانوا صغارا أم كبارا، وتتميز بجودة إنتاجها العالية كما تعرض القناة أجمل أفلام الرسوم المتحركة من ديزني مثل سنووايت وسندريلا بالإضافة إلى الكرتون الشهير توم وجيري، إلى جانب العديد من الأفلام والرسوم المتحركة الجميلة الأخرى.

تردد قناة توم و جيري الجديد على نايل سات

التردد: 12149.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة توم وجيري 2024 على عرب سات

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال

لإعداد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال الخاص بك، قم بتنفيذ الخطوات التالية: