شغل اغانيها لاطفالك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات وعربسات لمشاهدة أجمل الأناشيد

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى ممتع يشمل للاطفال بالإضافة إلى ذلك، تقوم القناة بعرض كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل عبر مختلف الأقمار الصناعية، مثل القمر النايل سات والعرب سات، بهدف تحقيق أكبر نسبة مشاهدة في مختلف البلدان العربية.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات التي ظهرت على شاشة التليفزيون، وذلك بفضل محتواها الهادف والجذاب، تركز القناة على تعليم الأطفال قواعد اللغة العربية والأخلاقيات الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم، وكذلك تعليمهم أساسيات الرياضيات، وبذلك تساهم القناة بشكل كبير في إعداد الأطفال للحياة التعليمية.

تم افتتاح القناة في الأردن عام 2008 من قبل مالكها خالد مقداد، الذي أشرك جميع أبنائه في برامج وأغاني القناة مما جعلهم جزءا أساسيا في نجاحها، من أبرز أبناء خالد مقداد الذين ساهموا بوضوح في نجاح القناة، الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد وجنى مقداد، حيث قدموا العديد من الأغاني والكليبات التي أثارت إعجاب الكثير من المشاهدين.

تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات

التردد: 11315.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

تردد طيور الجنة 2024 على العرب سات

التردد: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة طيور الجنة

أغلب برامج القناة تكون على هيئة كليبات موسيقية، مثل أغنية “ماما جابت بيبي” التي تغنيها جنى مقداد وتعلم الأطفال كيفية التعامل مع إخوتهم الصغار، وهناك أغنية “الحروف الأبجدية” التي يشارك فيها مجموعة من الأطفال بقراءة الحروف العربية مع الضبط والتشكيل، وتعرض الحروف بألوان جذابة مختلفة، ومن الأغاني الأخرى “عصومي ضرب وليد” التي يشارك في تمثيلها الوليد مقداد والمعتصم بالله مقداد، بينما تقوم فرقة طيور الجنة بالغناء، وتهدف الأغنية إلى تعليم الأطفال كيفية التعامل مع بعضهم البعض ومخاطر الاعتداء، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة عددا كبيرا من الأغاني الهادفة التي تساعد الأطفال في حياتهم بطرق جميلة ومبتكرة.