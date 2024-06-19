أفضل وأقوي تحديث في واتساب بلس مجانا.. بميزة جدولة الرسايل “الإصدار الأخير 2024”

تنزيل واتساب بلس 2024 أحدث إصدار يعد نسخة معدلة من تطبيق المراسلة الشهير واتساب، ويوفر ميزات وخيارات تخصيص إضافية غير متاحة في التطبيق الأصلي مثل إمكانية إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت وتخصيص الواجهة واستخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز، مما يقدم مجموعة من الوظائف المحسنة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم إلى مستوى أعلى من الإصدار القياسي.

تحديث واتساب بلس

صدر تحديث واتساب بلس الجديد 2024 لكلا من واتساب بلس الأزرق والذهبي ويتضمن العديد من المميزات، ومن بينها المميزات التالية:

جدولة الرسائل حيث يمكنك تحديد وقت معين لإرسال الرسالة إلى صديقك.

كما توجد ميزة إلغاء ظهور “نشط الآن”، والتي تخفي حالتك على الإنترنت حتى تتمكن من التصفح دون أن يعلم الآخرون أنك متواجد.

بالإضافة إلى ذلك يمكن إلغاء إشارة “جاري الكتابة” أو “جاري تسجيل مقطع صوتي” لإخفاء أنك تقوم بكتابة رسالة أو تسجيل مقطع صوتي.

والآن يمكنك أيضا إلغاء علامة الصح الزرقاء، مما يعني أن لديك الحرية في قراءة الرسائل دون الحاجة للرد فورا.

يجلب التحديث أيضا خاصية الرد التلقائي على الرسائل، حيث يمكنك إعداد ردود تلقائية على رسائل معينة في حالة انشغالك.

وأخيرا يتيح لك التحديث الجديد التغيير بين الثيمات لاختيار الشكل الذي يناسب ذوقك.

مميزات واتساب بلس 2024

يتضمن تحميل واتساب بلس 2024 آخر تحديث لنظام الأندرويد مميزات يرغب العديد من المستخدمين في أن تصبح جزءا أساسيا من تطبيق واتساب الأصلي، فهو يقدم المزيد من الأدوات للتحكم في إعدادات الخصوصية، مما يتيح للمستخدمين القدرة على إخفاء حالة اتصالهم بالإنترنت، وإيصالات القراءة، وحتى مؤشر الكتابة عند إنشاء رسالة جديدة.

عيوب تطبيق واتساب بلس 2024

من الجيد أن العيوب في تطبيق واتساب أقل بكثير مقارنة بالمميزات التي يوفرها، وقد جاءت هذه العيوب على النحو التالي: