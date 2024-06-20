برقم الاكتتاب فقط.. استعلم عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024 من موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

بعد بدء امتحانات الصف التاسع في سوريا يوم الإثنين 27 مايو 2024، والتي انتهت الأربعاء 12 يونيو 2024، بحث العديد من المواطنين من أولياء الأمور والطلاب عن رابط استخراج نتيجة الصف التاسع في سوريا للاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها خلال الاختبار سنوفر لكم هذا الرابط في المقال التالي على موقعنا.

نتائج التاسع سوريا الدور الأول 2024

تحرص وزارة التربية السورية على تقديم جميع الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني لتسهيل وصول الطلاب إلى المعلومات المتعلقة بالعملية التعليمية، وقد أعلنت الوزارة عن توفير رابط للاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024، ليتمكن الطلاب من خلاله من معرفة نتائجهم، ويترقب الطلاب صدور النتائج للدخول إلى الرابط الرسمي الذي وفرته الوزارة، بعدما أعلنت الوزارة أن أوراق الامتحانات في مرحلة المراجعة، وسوف يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، ويجب على الطالب حفظ رقم الاكتتاب الخاص به حتى يتمكن من الاستعلام عن نتيجته.

رابط نتيجة الصف التاسع في سوريا

سجل دخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

انقر على أيقونة نتائج الاختبارات.

حدد اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

أدخل جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالطالب.

اكتب رقم الاكتتاب ورقم الجلوس.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

تعرض لك النتيجة مع تفاصيل درجات المواد والمجموع الكلى.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا برقم الاكتتاب