الآن yemenexam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات

كشفت وزارة التربية اليمنية عن كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024، حيث يعتبر رابط نتائج الصف التاسع في اليمن هو أسرع طريقة لمعرفة النتائج، وبناءً على ذلك أعدت وزارة التربية والتعليم اليمنية عدة طرق مخصصة لاستخراج نتائج الطلاب والطالبات، ومن أهم هذه الطرق موقع الإدارة العامة للاختبارات وموقع وزارة التربية والتعليم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل تابعونا.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

قد حددت وزارة التربية والتعليم طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن لعام 2024 عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، وللاستفسار عن النتائج يرجى اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

ثم قم بالدخول إلى قائمة “نتائج الاختبارات”.

بعد ذلك، اختر “نتائج الصف التاسع” من القائمة.

ابدأ بكتابة بيانات الطالب بدقة، مثل رقم الجلوس وغيرها من المعلومات الأخرى.

في النهاية، انقر على “بحث أو عرض النتيجة” وستظهر أمامك درجات الطالب في كل مادة.

نتائج الصف التاسع اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم 2024

وقد أوضحت أيضا الوزارة انه هناك طرق أخرى للاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن لعام 2024 ومن أهم هذه الطرق الاستعلام من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وللاستعلام اتبع الارشادات التالية:

الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار “نتائج الامتحانات”.

اختيار نتائج الصف التاسع الأساسي.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على مربع بحث.

سوف تظهر النتيجة فورا.

موعد اعلان نتائج التاسع اليمن 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع اليمن بعد عيد الأضحى مباشرة، وعند الإعلان عن النتائج، يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للاختبارات التابع لوزارة التعليم اليمنية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الصف التاسع لعام 2024 ستكون متاحة لجميع الطلاب والطالبات فور انتهاء المعلمين من عمليات التصحيح والمراجعة والتقييم، وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتائج من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بها.