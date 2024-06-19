برابط مباشر ورسمي.. الرابط الرسمي لكيفية الاستعلام نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024 برابط مباشر

يبحث الكثيرون عن كيفية الحصول علي نتائج الامتحانات في اليمن، حيث تعتبر من بين النتائج المنتظرة حاليا في اليمن بالطبع يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم تعتبر هذه المرحلة مهمة لأنها مؤهلة لدخول المرحلة الثانوية، لذلك يفضل العديد من الأهالي معرفة مستوى أدائهم فيها تعرف أيضا على موعد ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن 2024.

رابط نتائج الامتحانات اليمن صنعاء

للاستعلام عن نتائج الامتحانات اليمن صنعاء اتبع الخطوات التالية:

ادخل الي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

أو يمكن الحصول عليها من خلال موقع Yamenexam.

اضغط على خيار “تسجيل الدخول” سيطلب منك إدخال اسم الطالب وكلمة المرور الخاصة به.

بمجرد تسجيل الدخول بنجاح، قم بالنقر على خيار “النتائج” في القائمة.

ابحث عن “نتائج الصف التاسع 2024”.

سيطلب منك إدخال رقم امتحان الطالب.

اضغط على زر “إظهار النتيجة”.

كيفية الحصول على نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024 من خلال الهاتف

تقدم وزارة التعليم هذه الخدمة بانتظام لتمكين الجميع من الوصول إليها يمكنهم إرسال رقم الجلوس في رسالة نصية إلى الرقم 161، وعند صدور النتيجة سيتم الرد عليهم فورا.

نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية في صنعاء عن نتائج هذه المرحلة في نهاية شهر يونيو، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة التي يجريها فريق من أكفأ المراجعين لجميع المواد الدراسية.

يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر هذا الإعلان، ليتسنى لهم معرفة نتائجهم عبر رابط نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم باستخدام الاسم أو رقم الجلوس بمجرد الإعلان عنها نأمل أن تكون النتائج مرضية لجميع الطلاب وأن تعكس جهودهم وتفانيهم طوال العام الدراسي.

تسعى وزارة التربية والتعليم في اليمن لتوفير الرابط الرسمي الذي يتيح للطلاب الوصول إلى نتائجهم والاطلاع على درجاتهم في جميع المواد الدراسية.