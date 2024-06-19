ياعيني يا كوكي لما كل الأطفال يحبوكي: طفلك سيغمره الفرح مع تردد قناة كوكي كيدز للأطفال 2024!

تعتبر قناة كوكي كيدز للأطفال من القنوات الرائدة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز للأطفال لعام 2024، حيث تهتم القناة بعرض مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني والأفلام الكرتونية التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم، كما تهدف قناة كوكي كيدز إلى تلبية احتياجات الأسرة من خلال توفير محتوى يعزز التعلم السليم ويزود الأطفال بمعلومات حياتية قيمة، أضف لذلك أن القناة دورًا بارزًا في تعزيز تعلم اللغتين العربية والإنجليزية بطريقة مبدعة وهادفة، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للكثير من الأسر في الوطن العربي.

تردد قناة كوكي كيدز للأطفال 2024

إليكم التردد الجديد لقناة كوكي كيدز للأطفال لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات لعام 2024

لتتمكنوا من ضبط قناة كوكي كيدز على التلفاز، اتبعوا الخطوات التالية:

هذا الزر يفتح القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال.

اختر أيقونة الإعدادات من القائمة الرئيسية.

يمكن العثور على هذه الأيقونة بسهولة في القائمة.

اضغط على خيار “إضافة قناة جديدة”.

هذا الخيار سيمكنكم من إدخال تردد القناة الجديدة.

حدد القمر الصناعي على نايل سات.

تأكد من اختيار القمر الصناعي الصحيح لضمان استقبال الإشارة.

أدخل تفاصيل القناة مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

هذه المعلومات ضرورية لضبط القناة بشكل صحيح.

يتم بعدها الضغط على الزر الخاص بالبحث، ثم الانتظار حتى تظهر القناة على الشاشة.

سيقوم الجهاز بالبحث عن القناة باستخدام المعلومات المدخلة.

لحفظ الإعدادات وتنزيل القناة بنجاح عليك بالضغط على حفظ.

تأكد من حفظ الإعدادات لتتمكن من مشاهدة القناة بشكل مستمر.

متابعة قناة كوكي كيدز على يوتيوب

إلى جانب البث التلفزيوني، توفر قناة كوكي كيدز للأطفال إمكانية متابعة المحتوى الهادف عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث تتيح القناة جميع البرامج والأغاني التي تُعرض على التلفاز على مدار الساعة.

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