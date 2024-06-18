عاجل! كيفية التحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق عبر منصة مظلتي

تعتبر معرفة أسماء المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من المواضيع البالغة الأهمية للمواطنين الذين قدموا طلبات لهذا البرنامج، وحتى الآن، لم تصدر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النتائج النهائية لأسماء المستفيدين، في هذا السياق سنوضح كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين عند إعلان النتائج، بالإضافة إلى تفاصيل هامة حول البرنامج.

خطوات التحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

يعد برنامج دعم الرعاية الاجتماعية أحد أهم البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، للاستعلام عن أسماء المستفيدين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية:

قم بزيارة منصة مظلتي وسجل الدخول باستخدام بيانات حسابك الشخصي.

التأكد من استيفاء الشروط والأحكام:

تحقق من أنك تستوفي جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

النقر على خدمة الاستعلام:

بعد تسجيل الدخول، اختر خيار “الاستعلام” الموجود في القائمة.

تعبئة نموذج الطلب:

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة تامة.

تحديد المحافظة والوجبة:

اختر المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها وحدد الوجبة الأخيرة المعروفة بالوجبة السابعة.

الضغط على زر الاستعلام:

بعد إكمال الخطوات السابقة، اضغط على زر “الاستعلام” للحصول على النتائج. ستظهر النتائج على الشاشة فور توفرها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب توفر الشروط التالية:

العمر المناسب للرجال بين 18 و60 عامًا.

العمر المناسب للنساء بين 15 و55 عامًا.

أهمية برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

يعد برنامج دعم الرعاية الاجتماعية مبادرة حكومية حيوية تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة والفئات الضعيفة في المجتمع العراقي، يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات التي تواجه صعوبات اقتصادية، ويشمل تقديم مساعدات مالية دورية لتغطية النفقات اليومية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم

تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إجراءات دقيقة للتحقق من استحقاق المتقدمين للدعم، تشمل:

التسجيل الإلكتروني: يتم تقديم الطلبات عبر منصة مظلتي الإلكترونية، مما يسهل عملية التسجيل والوصول إلى المعلومات.

التحقق من البيانات: تقوم الوزارة بمراجعة صحة البيانات المقدمة عبر قواعد البيانات الحكومية لضمان استحقاق المتقدمين.

متابعة حالة الطلب

يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، بعد تقديم الطلب يحصل المتقدم على رقم مرجعي يمكن استخدامه للتحقق من حالة الطلب ومتابعة أي تحديثات أو إشعارات تصدر عن الوزارة.

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