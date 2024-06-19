تعرف الأن.. مميزات ios 18 التحديث الاخير لهواتف آبل 2024

مميزات ios 18 التحديث الاخير لهواتف آبل 2024، أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون iOS 18 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC الذي يركز بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومميزاته التوليدية، يحمل هذا النظام العديد من المميزات التي تعزز تجربة المستخدم وتجعل الأجهزة أكثر ذكاءً وكفاءة.

من أبرز مميزات iOS 18 هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم بطرق مبتكرة تشمل هذه التحسينات ميزة تتبع العين التي تتيح للمستخدمين التحكم في أجهزتهم بحركة العين فقط، مما يسهل عملية الاستخدام بشكل كبير خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، هذه الميزة تعتمد على الكاميرا الأمامية للهاتف وتعمل بكفاءة عالية دون الحاجة إلى أي ملحقات إضافية، وتدعم أجهزة iPhone 12 والإصدارات الأحدث بالإضافة إلى الجيل الثالث من iPhone SE.

مميزات ios 18 التحديث الاخير لهواتف آبل 2024

وفي ظل تزايد اهتمام العديد من المواطنين بمعرفة مميزات نظام التشغيل iOS 18 تتجلى أبرز مميزات هذا النظام الجديد فيما يلي:

أولا يعتبر iOS 18 داعما رئيسيًا لميزات الذكاء الاصطناعي الشاملة الجديدة التي تسهّل على مستخدمي آيفون إرسال رسائل البريد الإلكتروني بفعالية وتوفير الوقت والتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر سلاسة من خلال خطوات بسيطة وسهلة الاستخدام هذه الميزات تجعل التفاعل مع الهاتف أكثر ذكاءً وتلقائية.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي النظام على تغييرات جديدة في التصميم والوظائف تشمل شاشة رئيسية قابلة للتخصيص بشكل أكبر.

مما يوفر مرونة أكبر في ترتيب الأيقونات يمكن للمستخدمين الآن تخصيص الشاشة الرئيسية بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم بشكل أفضل.

في الوضع المظلم تتخذ أيقونات التطبيقات درجات لونية أغمق.

مما يوفر راحة أكبر للعين عند الاستخدام في ظروف الإضاءة المنخفضة. هذا التعديل ليس فقط جماليا بل يساهم أيضا في تقليل إجهاد العين وتحسين تجربة المستخدم.

تنزيل تحديث ios 18

لتحميل التحديث iOS 18 على جهازك iPhone أو iPad يمكن اتباع الخطوات التالية: