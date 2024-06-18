“رابط حصري” عرض نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 بالمحافظات مركزي العراق

تزامنًا مع اقتراب إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول، تبدأ عمليات البحث في تزايد مستمر حول طريقة استخراج كشوفات النتائج في كافة المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه النتائج خضعت قيد أعمال وتصحيح تضمن حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها وتشدد على كافة المديريات بإعلان النتائج في أقرب وقت.

متى موعد إعلان نتائج الثالث متوسط دور أول

أكدت وزارة التربية العراقية، أن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط دور أول سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن أن رفع الكشوفات سيكون عبر الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى أن ذلك سيُسهل على جميع الطلاب في إمكانية الإطلاع على كشوفاتهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، بما يؤهلهم ذلك في التقديم إلى المرحلة الجامعية وفقًا للمجموع المتحصل عليها كل طالب وطالبة.

خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق، كما يلي: –