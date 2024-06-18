بإشارة قوية.. استقبل تردد قناة وناسة Wanasah TV لمشاهدة وسماع أحلي أغاني للأطفال 2024

أصبحت قناة وناسة من القنوات الأساسية للأطفال، حيث تتصدر قائمة القنوات الفضائية في كل بيت يضم أطفالًا صغارًا، يجذب محتوى القناة عددًا هائلًا من أطفال الوطن العربي بفضل تميزها وإثارتها، خاصة شخصية لولو التي تحظى بمكانة خاصة لدى الأطفال، يتابع الأطفال أغاني وأناشيد لولو التي تعلمهم العديد من العادات الحسنة والتصرفات الجيدة، كما تقدم معلومات تساعدهم على تجنب التصرفات والعادات السيئة، هذا المحتوى المميز جعل القناة محبوبة ومفضلة لدى الأطفال وأهاليهم.

تردد قناة وناسة Wanasah TV نايل سات

تعد قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، وقد حازت على مكانة مميزة بين الصغار بفضل الأغاني التي تقدمها من خلال شخصية لولو المحبوبة، تشمل أغاني القناة الشهيرة “وينك يا لولو”، “لولو الشطورة”، و”لولو صارت شرطية”، إلى جانب العديد من الأغاني الأخرى؛ قناة وناسة هي قناة فضائية مجانية تبث جميع أغانيها باللغة العربية، وتم تأسيسها في عام 2007.

يمكن متابعة قناة وناسة الفضائية للأطفال ومتابعة جميع برامجها مجانًا وبدون اشتراكات عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بإدخال بيانات التردد التالية:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

كما يمكن لمتابعي قناة وناسة الفضائية للأطفال متابعة كل جديد من أغاني وبرامج عبر القمر الصناعي عرب سات مجانًا وبدون أي اشتراكات مالية، وذلك بإدخال بيانات التردد التالية: