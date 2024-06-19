وزارة المالية العراقية تكشف عن تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024

فى إطار سعى دولة العراق للعمل الدائم على تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم المالية بشكل عادل ومنصف لذلك قامت وزارة المالية العراقية بالاعلان عن تفاصيل هامة تتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 حيث يكون هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وخاصة الفئات التي تحتاج إلى دعم مالي إضافي من أجل العمل على تحسين مستوى المعيشه ومساعدتهم على سد احتياجاتهم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

للاستعلام عن الزيادة المالية الجديدة في رواتب المتقاعدين في العراق من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية يمكن اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب أن يقوم المواطن بفتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية للدخول الى الموقع اضغط هنا

سوف تجد مجموعة من الحقول المخصصة لإدخال بياناتك الشخصية مثل رقم التقاعد أو الرقم الوطني أدخل البيانات المطلوبة بدقة.

بعد إدخال البيانات المطلوبة ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية” في الموقع وانقر عليها.

ضمن الخدمات الإلكترونية ابحث عن خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ثم يتم الضغط عليها.

سيتم تحميل كافة البيانات المتعلقة برواتب المتقاعدين لشهر الحالي بما في ذلك أي زيادات مالية جديدة.

موعد صرف الراتب

اكدت وزارة المالية أن المبالغ المضافة إلى رواتب المتقاعدين سيتم إيداعها في حساباتهم المصرفية في بداية شهر يوليو 2024 ومن المتوقع أن يتم الإيداع في الأيام الأولى من الشهر وذلك لضمان حصول المتقاعدين على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد دون أي تأخير.