سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد.. ( أقرب للحقيقة وبخريطة كاملة)

يبحث عن سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد الكثير من اللاعبين المحبين للعبة جاتا، وفي حقيقة الأمر فإن لعبة جاتا هي إحدى ألعاب الفيديو القتالية وهي مصممة للعمل والتشغيل على أجهزة الكمبيوتر، ولكن مع انتشار الهواتف الذكية الحديثة استطاع عدد من مطوري اللعبة أن يقوموا بتطوير اللعبة للعمل على أجهزة الاندرويد، وبذلك تمكن شريحة كبيرة من ممارسة اللعبة بكل سهولة.
سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد
يمكن بكل سهولة معرفة سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد، حيث يتم تشغيلها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يقوم اللاعب بتنزيل واستخراج لعبة جاتا 5 إلى مجلد التنزيلات وهو https://gofile.io/d/46YIwp.
- كما يجب تنزيل و تحميل وتثبيت محاكي Horizon Emu https://t.co/a09uw0ROAK.
- ثم يتم القيام بتثبيت وتحميل Input Bridge وذلك لضبط التحكم باللمس https://t.co/k3yRnMK4Ew.
- بعدها يتم التوجه إلى تطبيق Horizon Emu، الموجود في هاتفك، ثم قم بالانتقال إلى قسم التنزيل.
- بعد ذلك عليك الضغط على تحديث الكل.
- بعدها يتم القيام بتنزيل Wine 9.7 Vanilla والبرامج النصية التي تقوم لمعالجة الوحدة المركزية نصيا.
خطوات إضافية لتشغيل جاتا 5 على الاندرويد
حتى تتمكن من معرفة سر تشغيل جاتا 5 علي اندرويد يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- قم بعدها بفتح إعدادات X11 ثم اضبط دقة العرض على 1600 × 720.
- بعدها قم بتشغيل خيار Stretch وذلك ليتناسب مع شاشة العرض.
- بعدها قم بفتح containers ثم قم بإنشاء containers جديدة وبعد ذلك اعطها اسم.
- عليك القيام بوضع الإعدادات الظاهرة التي توجد في الصورة أسفل الشاشة.
- ثم قم بالضغط على File Manger وذلك لتشغيل containers.
- بعد عمل كل شيء بطريقة صحيحة سيتم فتح نافذة.
- بعدها قم بالانتقال إلى محرك الأقراص D ثم افتح مجلد GTA 5.
- قم بتشغيل GTAVLauncher.exe لتشغيل اللعبة.
- بعدها يتم تشغيل اللعبة على الهاتف، كما يتم أغلاق من خلال قائمة اللعبة.
- ثم بعدها يتم فتح Game config xml من المستندات My documents > نادي Social club.
- عليك القيام بتحرير القيم 800 و600 إلى 1600 و720 على التوالي.
- بعدها يتم ضبط قيمة الإطارات على 0، ثم قم بضبط معدل التحديث حسب معدل تحديث جهازك سواء 60 او 120.
- قم بغلق سطح المكتب وأعد تشغيله.
- قم بعدها باستخراج ونسخ ملفات الحفظ، عبر محرك الأقراص C> بيانات البرنامج Program Data > النادي Social club > والصق ملفات الحفظ في المجلدين SC271590 و271590.
- بعدها يمكنك الان تشغيل اللعبة.