مميزات خيالية.. تحميل أحدث إصدار واتساب جي بي 2024 GBWhatsApp ضد الحظر ومزايا رهيبة أول مرة تعرفها

هناك نسخة جديدة تم الإعلان عنها من تطبيق واتساب حيث بدأ الجميع بالبحث عن خطوات تحميل أحدث إصدار واتساب جي بي، الذي جاء محمل بالكثير من الخصائص الفريدة، والتي تساعده في التفوق على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتمكن هذا الاصدار من جذب الكثير من الأفراد الراغبين في امتلاك تطبيق دردشة يمتلك مميزات وإضافات كثيرة، لذا يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عن التطبيق من خلال متابعة السطور القادمة.

تحميل أحدث إصدار واتساب جي بي

للبدء في تحميل أحدث إصدار واتساب جي بي واستقباله على الهاتف الجوال، لرؤية الإضافات والمميزات التي يتمتع بها، يلزم معرفة بعض الخطوات الخاصة بتحميل النسخة الجديدة من الواتساب، وهي عبارة عن الآتي:

في البداية يتم الانتقال إلى متصفح البحث الإلكتروني الذي يتواجد على هاتفك.

ومن ثم يتم الضغط على الموقع الخاص بالتطبيق، وبعد ذلك يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية.

تظهر بعد ذلك أيقونة التحميل المجاني يجب الضغط عليها.

ثم انتظر قليلا حتى يتم تنزيل النسخة الجديدة على هاتفك.

بعد ذلك تظهر لك أيقونة تثبيت يجب الضغط عليها حتى يتم فتح التطبيق بكل يسر.

أهم مميزات واتساب جي بي الجديد 2024

يمتلك التحديث الجديد من تطبيق واتساب، وهو واتساب جي بي الكثير من المميزات والمواصفات الرائعة، والتي يرغب الكثير بالحصول عليها، لذا كانت أبرز المميزات المتوفرة به هي عبارة عن الآتي: