كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المفروضة على المتقدمين

أطلقت وزارة السكن والعمران برنامج سكنات عدل 3 ليعد من أهم وأبرز البرامج التي تقوم على توفير وحدات سكنية وملائمة لجميع المواطنين المتقدمين، بالإضافة إلى أنه يمكن الإستفادة من هذه الوحدات بأسعار مخفضة، مع العلم أن ذلك يهدف لتحسين ظروف المواطن السكنية وخاصة الشباب المقبل على الزواج، كما يمكنك التسجيل في سكنات عدل إلكترونيًا، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

ولكي تقوم بالتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 والحصول على الوحدات السكنية التي توفرها وزارة السكن والعمران، اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

يُرجى الإنتقال إلى موقع وكالة سكنات عدل عبر الإنترنت.

ليتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

على أن يتم اختيار برنامج سكنات عدل 3 فيما بعد.

مع إدخال كافة المعلومات المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3.

إرفاق المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات والوثائق المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3.

الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في سكنات عدل؟

ولكي يتم قبولك في سكنات عدل 3 والحصول على الوحدات السكنية التي يتم توفيرها أمام جميع المواطنين في دولة الجزائر، لابد من انطباق الشروط الأتيه:-