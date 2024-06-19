رحلة إلى عالم الجريمة والمغامرة.. تحميل جاتا جراند ثفت أوتو للأندرويد آخر تحديث

تعتبر سلسلة جراند ثفت أوتو (Grand Theft Auto) والمعروفة اختصارا بـ طGTA حيث تعتبر من أكثر ألعاب الفيديو شهرة وشعبية حول العالم بفضل عالمها المفتوح المليء بالمغامرات والحرية الكبيرة في اللعب حيث اصبحت اللعبة جزءا لا يتجزأ من ثقافة الألعاب الآن يمكن لمحبي هذه السلسلة الشهيرة الاستمتاع بها على هواتفهم الذكية حيث تم إطلاق إصدار GTA للأندرويد مع آخر التحديثات.

خطوات تحميل جاتا جراند ثفت أوتو للأندرويد

تأكد من اتصال هاتفك بشبكة إنترنت قوية لتجنب انقطاع التحميل.

تحقق من وجود مساحة تخزين كافية على جهازك لتحميل اللعبة.

افتح تطبيق متجر Google Play على جهازك الأندرويد

في شريط البحث اكتب Grand Theft Auto أو GTA واضغط على زر البحث.

اختر الإصدار الذي تود تحميله مثل GTA: San Andreas أو GTA: Vice City من القائمة.

تأكد من أن اللعبة من تطوير Rockstar Games لضمان تحميل النسخة الأصلية.

اضغط على زر تثبيت لبدء عملية التحميل.

بعد اكتمال التنزيل ستبدأ عملية التثبيت تلقائيًا.

بعد الانتهاء من التثبيت اضغط على زر فتح لبدء تجربة اللعب.

مميزات تحديث لـ GTA للأندرويد