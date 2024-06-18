شغال.. إذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024 في هذا الموعد

في موسمه الأول تمكن مسلسل صلاح الدين الأيوبي، من التربع على عرش المسلسلات التاريخية والوثائقية الأكثر جاذبية، بما يؤهل ملايين المتابعين في ارتقاب الموسم الثاني، التي يعد من أكثر المواسم انجذابًا لدى العديد من المشاهدين، ويرغبون في معرفة موعد إعلان الموسم الثاني، وعليه فسنتوقع معكم موعد إعلانه، إلى أن يتم الإعلان بشكل رسمي، ووقتها سنعمل على نشر الموعد الرسمي لعرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني.

توقع موعد عرض مسلسل صلاح الدين

بالفعل بدأ التصوير في الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين خلال هذه الأيام، إلا أن طاقم العمل يطلع على السيناريو الذي سوف يكون مختلفًا تمامًا عن الموسم الأول، خاصة مع إضافة شخصيات جديدة أكثر تاريخية وأقوى بدنيًا، منهم الأعداء الذي سوق يقفون ضد صلاح الدين، ومنهم أبطال الفتح العظيم، وعليه فمن المتوقع أن تبدأ أولى حلقات الموسم الثاني في شهر أغسطس المقبل اليوم لم يتم تحديده بعد، ونحن على إطلاع لإعلامكم بكل ما هو جديد حول هذا المسلسل.

إعلان مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يذكر أن الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، كان يُعرض كل يوم الإثنين من كل أسبوع على العديد من القنوات الفضائية وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في تمام الساعة 9 ونصف مساءً بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، على أن يتم عرض المسلسل في تمام الساعة 10 ونصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، حتى أن الإعادة باللغة العربية تكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع.