“منتظرينها على ناااااار”.. موعد نزول لعبة eFootball pes 2025v4.0.0 وماذا عن التحديثات الجديدة

قامت الشركة اليابانية كونامي بالإعلان عن موعد نزول لعبة eFootball pes 2024 v4. 0.0 موبايل، والذي من المتوقع أن تتفوق على مثيلتها في الالعاب من حيث الأحداث والجرافيك وغيرها من المميزات، حيث أننا الأن بصدد الموسم السابع للعبة إي فوتبول بيس، حيث أنها سوف تقوم بإصدار باكات جديدة داخل اللعبة للمنتخبات، وسوف نقوم بالتعرف على التفاصيل:

موعد نزول لعبة eFootball pes 2025v4.0.0

وفقا لما أعلنته كونامي اليابانية منذ حوالي ما يقرب من شهر بشأن موعد نزول لعبة eFootball pes 2025 حيث قامت الشركة بالتحدث عن التحديثات الجديدة التي سوف تتم باللعبة، بالإضافة إلى أنها تحدثت عن إزالتها لبعض اللغات الموجودة باللعبة، كما أنها أضافت أنها تقوم بالصيانة الأسبوعية للعبة، وأنه سوف يتم إصدارها في الخريف المقبل.

تحديثات لعبة إي فوتبول بيس 2025

قامت شركة كونامي اليابانية بالعمل على إضافة بعض التعديلات على اللعبة، والتي سوف يتم تنزيلها في التحديث المقبل للعبة، وإليك هذه التفاصيل: