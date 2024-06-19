مبروك.. تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل العراقية، خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، ويعتبر هو من أهم برامج المعونة التي يتم تقديمها للمحتاجين والأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، ويكون ذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم، فيما تستعد الوزارة في الوقت الحالي، للإستعلام عن قائمة الأسماء النهائية خلال الفترة المقبلة، ويكون ذلك لتوفير دعم إضافي للأسر المحتاجة في دولة العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

أوضحت وزارة العمل في العراق، إنه يوجد عدد من الخطوات المطلوبة من أجل الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة، والتي تكون على النحو التالي:

يتم الدخول على رابط منصة مظلتي.

تحديد خانة الخدمات الإلكترونية.

إدخال الرقم الوطني للشخص.

كتابة اسم الشخص وتحديد الولاية التابع لها.

بعد ذلك قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة.

ثم قم بكتابة رمز التحقق، والضغط على أيقونة الاستعلام.

خطوات التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية في العراق

كما إنه يوجد عدد من الخطوات المطلوبة للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، والتي تكون على النحو التالي:

يتم الدخول على موقع هيئة الحماية الإجتماعية.

ثم يتم إدخال بيانات المتقدم بشكل صحيح.

كتابة العنوان وأي بيانات أخرى بالخانات المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة التالي، ثم إضافة المعلومات عن الأسرة.

التحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها.

أخيرا يمكنك طباعة نموذج الطلب، لتقوم بتقديمة لأقرب فرع للهيئة.

حددت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، عدد من الشروط المطلوبة للتسجيل، فيجب عدم الإستفادة من أي برامج دعم حكومية أخرى، وأيضا لا تقل الأسرة عن 4 أفراد، ويكون الشخص عراقي الجنسية، ولا يمتلك سجل تجاري، ومقيم بشكل دائم في العراق، ويكون العمر للنساء ما بين 15 عام إلى 55 عام، وبالنسبة للرجال ما بين 18 عام إلى 60 عام.