مؤتمر شركة أبل .. موعد اصدار iphone 16 وأهم المواصفات والمميزات 2024

يعد مؤتمر المطورين 2024 حدثًا مهمًا ينتظره الجميع على مستوى العالم، إذ تكشف شركة “آبل” عن مجموعة من منتجاتها التي تعتمد على أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي الذي بات له دور في مختلف المجالات، بما في ذلك الهواتف المحمولة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا .

مواصفات وموعد اصدار iPhone 16

أحد التغييرات المرتقبة بشدة في طرازات iPhone 16 Pro هو زيادة الحجم من المتوقع أن يأتي iPhone 16 Pro بشاشة قياس 6.3 بوصة، مقارنة بشاشة قياس 6.1 بوصة في iPhone 15 Pro وبالمثل، سيأتي iPhone 16 Pro Max بشاشة قياس 6.9 بوصة، بعد أن كانت 6.7 بوصة في iPhone 15 Pro Max في حين أن الشاشات الأكبر توفر مساحة عرض أكبر، فإن الأبعاد الإجمالية للأجهزة ستكبر أيضًا، مما يجعل الطرازات الجديدة أطول وأعرض قليلاً مقارنة مع الاصدار السابق.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر شركة Apple في استخدام الزجاج الخلفي بتأثير مطفي يتباين مع لون الإطار الرئيسي تقول الشائعات أيضًا إلى أن عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له سيقدم ألوانًا جديدة في سلسلة iPhone 16 Pro، مثل “الأسود الداكن” و” الوردي”، مما يوفر للمستخدمين خيارات مبتكرة.

تحسينات البطارية والشحن

من المرجح أن يحصل عمر البطارية على تحسين إضافي في سلسلة iPhone 16 تلمح التسريبات إلى أن iPhone 16 قد يكون مزودًا ببطارية بسعة 3561 مللي أمبير في الساعة، بينما قد يحمل iPhone 16 Plus بطارية بسعة 4006 مللي أمبير في الساعة تفاصيل طراز Pro لم يتم الكشف عنها بعد، ولكن توجد شائعات بأن iPhone 16 Pro Max سيأتي ببطارية أكبر بسعة 4676 مللي أمبير في الساعة.

مزايا ايفون 16