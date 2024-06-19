الديوان الوطني يعلن رابط نتيجة اختبار المراسلة الجزائر 2024

الكثير من الطلاب والطالبات في الجزائر ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحان المراسلة لعام 2024 وقد أكدت وزارة التربية الوطنية أن جميع الإجراءات المتعلقة بالنتائج على وشك الانتهاء، وسيتم الإعلان عنها قريبًا حيث شهدت محركات البحث على جوجل زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن كيفية الاطلاع على النتائج عبر الإنترنت، وسنوفر لكم كافة التفاصيل والمعلومات الضرورية المتعلقة بنتائج امتحان المراسلة تابعوا معنا هذا المقال.

رابط فحص نتائج المراسلة في الجزائر 2024

قامت وزارة التربية في الجزائر بتوفير خدمة إلكترونية يمكن للطلاب من خلالها الاطلاع على نتائجهم عبر إدخال رقم التسجيل الشخصي الخاص بكل طالب تتاح هذه الخدمة عبر موقع الديوان الوطني للتعليم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

في البداية يجب زيارة موقع الديوان الوطني للتعليم.

من ثم يتم الضغط على زر “نتائج المراسلة” من الصفحة الرئيسية.

ثم إدخال رقم التسجيل في الحقل المخصص له.

بعد ذلك يجب التأكد من صحة رقم التسجيل.

من ثم يتم النقر علي خانة “استخراج”.

بعد ذلك، انتظر ظهور النتيجة على الشاشة.

ينبغي على الطلاب الحصول على تقرير النتائج الدراسية بالمراسلة بعد صدور النتائج، لأنهم سوف يحتاجون إليه في العام المقبل.

الاستعلام عن نتائج التعليم عن بعد في الجزائر لسنة 2024

يمكن للطلاب معرفة نتائج امتحانات المراسلة بسهولة عن طريق الإنترنت باتباع الخطوات التالية: