حقيقة صرف عيدية 500 دينار وموعد ايداع رواتب المتقاعدين بالكويت

أعلنت الحكومة الكويتية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الكويت، وهو الموعد الذي ينتظره العديد من المواطنين شهريًا لأهميته الكبيرة للعديد منهم وقد حددت وزارة المالية موعداً ثابتاً لصرف الرواتب في كل شهر، وهذا ما نتناوله في هذا التقرير بالإضافة إلى ذلك، نقدم جدول رواتب التقاعد في الكويت وطريقة الاستعلام عنها.

متى يتم صرف رواتب المتقاعدين في الكويت؟

أوضحت مؤسسة التقاعد بالكويت أن رواتب المتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري يتم صرفها في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي ومع ذلك، يمكن تعديل هذا الموعد إما بتقديمه أو تأخيره إذا تصادف مع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية.

من المقرر صرف رواتب شهر يونيو 2024 يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر وأكدت المؤسسة أن الأخبار المتداولة بخصوص تقديم موعد صرف الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك غير صحيحة تمامًا كما نفت الشائعات التي تروج لزيادة قدرها 100 دينار كويتي في رواتب المتقاعدين بمناسبة عيد الأضحى، مشددة على أن الرواتب ستظل دون تغيير ودعت المؤسسة المواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإشاعة الفوضى، مؤكدة أن المعلومات الصحيحة تنشر فقط عبر المواقع الرسمية.

صرف عيدية 500 دينار للتقاعد

نفت الحكومة الكويتية الشائعات المتداولة بشأن إصدار مرسوم أميري عاجل يقضي بصرف 500 دينار لكل المتقاعدين بمناسبة عيد الأضحى، وأكدت أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع لا صحة له.

سلم رواتب التقاعد بالكويت

فيما يلي سنذكر سلم رواتب التقاعد بالكويت: