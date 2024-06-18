“ثانوية الكويت استعلم من هنا”.. نتائج طلاب الثانوية بالكويت بالرقم المدني لعام 2024

وفقا لما تم إعلانه من وزارة التعليم الكويتية بشأن نتائج طلاب الثانوية 2024، حيث أنها أوضحت أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم الكترونيا، وذلك من خلال منصة المربع الالكتروني، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات السهلة، وذلك تيسيرا من الحكومة على الطلاب في عملية استخراج النتائج، حتي يتمكن الطلاب الفائقين من التحقق من نتائجهم، وسوف نقوم بتوضيح ذلك.

نتائج طلاب الثانوية بالكويت بالرقم المدني لعام 2024

أوضحت وزارة التعليم الكويتية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية بالكويت بالرقم المدني 2024، موضحة أنه هناك مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها حتي تتم عملية الاستعلام عن النتيجة بشكل جديد، كما أضافت أن هذه الخطوات سهلة، حيث أنها تضمن للطلاب الكفاءة في استخراج بياناتهم، وإليك التفاصيل:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة المربع الإلكتروني.

القيام بالدخول الى القسم الخاص بسنوات الدراسة المنقولة.

القيام بإدخال رقم الطالب المدني، وذلك في الخانة المخصصة له.

بالإضافة الى ادخال الرقم التسلسلي، والتأكد من صحة الرقم.

القيام بالضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية الكويتية

أصبح الأن بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة الكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك حرصا من وزارة التعليم على توفير إجراءات الذهاب الى المدارس، ولكن هناك مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها حتي يتم الاستعلام عن النتيجة بشكل جيد، وإليك هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم الكويتية.

القيام بإدخال الرقم المدني في الخانة المخصصة له.

ومن ثم ادخال الرقم التسلسلي أيضا.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

الانتظار حتي يتم ظهور النتيجة، وبها جميع التفاصيل الخاصة بنتيجة الطالب.

تعمل وزارة التعليم الكويتية على بذل قصاري جهدها لجعل عملية استخراج النتائج اسهل وأيسر على الطلاب وأولياء الامور.