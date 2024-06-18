e-services.qiyas.sa”.. كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1445 عبر منصة قياس هيئة التقويم

يرغب العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية في معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي لعام 1445، حيث يعد هذا الاختبار من أهم الاختبارات التي يجريها طلاب الثانوية في السعودية، وتهدف هذه الاختبارات إلى تقييم مدى استيعاب الطلاب لموادهم الدراسية، وقد أعلنت الهيئة العامة للتدريب في المملكة عن موعد نتائج التحصيلي لعام 1445، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن النتيجة، تابعوا معنا السطور التالية في هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1445

أوضحت هيئة تقويم التعليم عن كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي لعام 1445 عبر موقع قياس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب زيارة الرابط الرسمي لموقع قياس.

ثم يتم تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور.

كما تتوفر العديد من الخدمات عبر هذا الموقع.

ثم يتم الضغط على أيقونة ملف المستخدم.

ثم تُدَوَّن معلومات الطالب في الخانات المخصصة لهذا الغرض.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة لست روبوت.

وأيضًا النقر على خدمة الاستفسار عن نتائج التحصيلي لعام 1445.

وفي الختام، يتم الانتظار لبعض الوقت، وبعد لحظات ستظهر النتيجة أمامك. يمكنك أيضًا الحصول على نسخة من النتائج عن طريق الضغط على “طباعة”.

موعد الإعلان عن نتائج التحصيلي 1445

تم تحديد موعد إصدار نتائج التحصيلي لعام 1445 بالفعل، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج اختبار التحصيلي بالتحديد في يوم 17 يونيو 2024م، كما سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية في يوم 1 يوليو 2024م.

منصة قياس

تعتبر منصة قياس المصدر الرئيسي للاطلاع على نتائج التحصيلي ومتابعة المستجدات المتعلقة بالاختبارات أو التحصيل العلمي، وسيتم الإعلان عن النتائج على الموقع بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة وسرعة.