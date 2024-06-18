استمتع بتجربة لعب غير محدودة.. كيفية تحميل ماين كرافت الأصلية مجانا إصدار 1.21 للأندرويد والآيفون

تعتبر ماين كرافت (Minecraft) من أكثر الألعاب شعبية حول العالم حيث توفر بيئة افتراضية مليئة بالإمكانيات التي تتيح للاعبين بناء عالمهم الخاص واستكشافه حيث يأتي إصدار 1.21 ليضيف المزيد من الميزات الرائعة التي تجعل اللعبة أكثر تشويق إثارة في هذا المقال نستعرض كيفية تحميل ماين كرافت الاصلية مجانا على أجهزة الأندرويد والآيفون بالإضافة إلى كيفية الحصول على مودات Minecraft لتفعيل سكنات وحركات جديدة تضيف طابعا خاصا لتجربتك.

خطوات تحميل ماين كرافت للأندرويد

ابدأ بفتح متجر Google Play على جهازك الأندرويد.

استخدم شريط البحث لكتابة Minecraft واضغط على زر البحث.

تأكد من اختيار النسخة الأصلية من تطوير Mojang من قائمة النتائج.

اضغط على زر تثبيت لبدء عملية التنزيل بمجرد الانتهاء يمكنك فتح اللعبة والبدء في مغامرتك.

خطوات تحميل ماين كرافت للآيفون

افتح تطبيق App Store على جهاز الآيفون أو الآيباد.

اكتب Minecraft في شريط البحث واضغط على زر البحث.

تأكد من اختيار النسخة الأصلية من تطوير Mojang.

اضغط على زر GET ثم Install لبدء التنزيل بعد التثبيت افتح اللعبة وابدأ اللعب.

الحصول على كودات Minecraft لتفعيل سكنات وحركات جديدة