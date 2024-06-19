باقة من اجمل برامج واغاني الاطفال.. استقبل الآن تردد قناة بطوط

ازدادت عمليات البحث على محرك جوجل حول تردد قناة بطوط الجديد لعام 2024 من قبل العديد من المواطنين، حيث تعد قناة بطوط واحدة من أهم وأفضل القنوات التي تقدم محتوى ممتعاً ورائعاً للأطفال دون ملل تقوم إدارة القناة بتغيير التردد من حين لآخر لتحسين وضوح الصورة والجودة ومن خلال هذا المقال على موقعنا، نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بتردد قناة بطوط الجديد لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية بما في ذلك نايل سات وعرب سات بجودة HD.

تردد قناة بطوط

نقدم لكم تردد قناة بطوط، وفيما يلي تردد القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

عبر القمر الصناعي نايل سات

على التردد 10853.

باستخدام معامل استقطاب أفقي.

وبمعدل ترميز 27500.

مع معامل تصحيح 3/4.

بجودة عالية HD.

على القمر الصناعي عرب سات

عبر التردد 11603،

بمعدل استقطاب رأسي

ومعدل ترميز 27500

ومعامل تصحيح 3/4،

تقدم القناة جودة عالية بنظام HD.

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك

يفشل الكثير من الأشخاص في إضافة قناة بطوط على جهاز الاستقبال الخاص بهم رغم توفرهم على التردد ومعدل الترميز، ويرجع ذلك إلى عدم معرفتهم بالخطوات الصحيحة لتثبيت القناة لحفظها يمكنك اتباع الخطوات التالية: