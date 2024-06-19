سلي طفلك في العيد .. تردد قناة توم وجيري افلام كرتون لكل الأعمار استقبل الآن

تعد قنوات الأطفال من القنوات الفضائية المهمة التي يسعى الكثير من الآباء والأمهات لاستقبالها لكي يتمكن أطفالهم من الاستمتاع بمشاهدتها ولهذا السبب، شهدت معدلات البحث زيادة ملحوظة في التساؤلات والبحث عن تردد قناة طيور الجنة وتوم وجيري الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية بجودة عالية الدقة تابعوا معنا السطور التالية حيث سنقدم لكم تردد القنوات بالتفاصيل.

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة

تعد قناة توم وجيري واحدة من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى مسلي ومميز وتعرض القناة مجموعة رائعة من أفلام الرسوم المتحركة ذات الجودة العالية، حيث تتوفر على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري عبر نايل سات.

التردد : 12149.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة توم وجيري عبر عرب سات

التردد : 11315.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 الجديدة على جهاز الريسيفر.

هناك العديد من الآباء والأمهات الذين يتمنون تحميل قناة الكرتون على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، والخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك تتضمن ما يلي:

اضغط على خيار الضبط بواسطة جهاز التحكم عن بعد.

الضغط على خانة الترددات.

تعيين اسم القمر الصناعي الذي ستُنزّل عليه القناة.

إدخال البيانات الجغرافية المذكورة أعلاه.

الضغط على خانة بحث.

النقر على زر حفظ التغييرات، ثم الانتقال إلى القائمة الرئيسية.

محتوي قناة توم أند جيري