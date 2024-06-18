قرارات جديدة.. اسعار البنزين اليوم في مصر 2024 والتسعيرة الجديدة في محطات الوقود

اسعار البنزين اليوم في مصر 2024، الأسعار الحالية للبنزين في مصر شهدت استقراراً منذ آخر زيارة رسمية التي أعلنت عنها لجنة تسعير المواد البترولية في 22 مارس الماضي، تتبع أسعار البنزين في مصر نظام مراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، حيث تأخذ هذه المراجعات بنظر الاعتبار الأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف إضافة إلى القرارات الدولية المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي.

يهدف هذا النظام إلى ضمان توازن سعري مستدام للبنزين في السوق المصري، مما يسهم في تقديم تكلفة تشغيلية مستقرة للمواطنين والشركات على حد سواء، ويتم نشر أسعار البنزين الحالية بانتظام عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت ليتمكن المواطنون من متابعة التغيرات والتكيف معها بشكل أفضل.

اسعار البنزين اليوم في مصر 2024

تلك الأسعار تعكس التكاليف الحالية البنزين والكيروسين في ظل السياسات الحكومية الرامية للتحكم في الإنفاق على الوقود وتخفيف العبء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

فيما يتعلق بأسعار البنزين اليوم في مصر فقد وصل سعر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه للتر

وسجل سعر بنزين 80 حوالي 11 جنيه للتر.

بينما وصل سعر بنزين 92 إلى 12.5 جنيه للتر.

أما سعر غاز الكيروسين في محطات الوقود فوصل إلى حوالي 10 جنيهات للتر الواحد.

أسعار السولار اليوم

اليوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 وصل سعر السولار في مصر إلى حوالي 10 جنيهات للتر، هذا السعر يعكس التحديثات الأخيرة في الأسواق، حيث يتم تحديده بناءا على التكاليف الإنتاجية والتكاليف اللوجستية وتكاليف الشحن وأسعار الصرف.

سعر بنزين 80 فى مصر

سعر بنزين 80 في مصر بلغ 11 جنيها للتر في الوقت الحالي بعد أن تم رفع سعره بمقدار جنيه لكل لتر خلال الأشهر السابقة هذه الزيادة جزء من تعديلات الأسعار التي تتم بانتظام استجابةً للتغيرات في الأسواق العالمية وفقا للسياسات الحكومية وتوجيهات اللجان المختصة في تسعير المواد البترولية.