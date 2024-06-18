زود حصتك عيالك في التموين🧒|| فتح باب إضافة المواليد الجديدة 2024 على بطاقة التموين ولكن بشروط

كثرت التساؤلات حول كيفية إضافة المواليد في بطاقة التموين، خصوصا بعد ارتفاع أسعار العيش المدعم وقد أعلنت وزارة التموين أنها تسمح للمواطنين من فئات معينة باضافة أبنائهم في بطاقة التموين ولكن بشروط محددة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على مستوى العالم، وقد أتاحت الوزارة أيضا خدمة تسجيل المواليد إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، وسنوافيكم بجميع التفاصيل من خلال موقعنا.

شروط إضافة المواليد علي بطاقة التموين 2024

أعلنت وزارة التموين أنها تسمح للمواطنين إضافة أولادهم غير المسجلين في بطاقة التموين بسبب كثرة الطلبات المقدمة إلى جميع مكاتب ومديريات التموين ولكن بشروط محددة والتي كانت كما يلي:

يشترط أن يكون عدد المسجلين في بطاقة التموين أربع أفراد كحد أقصى وهما الأب والأم واثنين من الأبناء. كما يمكن أن تكون بطاقة التموين تحتوي على ثلاثة أفراد ويتم إضافة فرد آخر إليها. يسمح للمواليد من سن 4 سنوات فيما فوق بالإضافة على بطاقة التموين ولا يقل السن عن ذلك. ينبغي أن يكون الدخل الشهري لصاحب البطاقة أقل من الحد الأدنى للأجور.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

وفرت وزارة التموين إمكانية إضافة المواليد في بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية حتى تسهل على المواطنين، وجاءت خطوات إضافة المواليد كما يلي: