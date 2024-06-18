“عبر فيديو لاروزا“ مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجمه على video laroza

يعد مسلسل المؤسس عثمان أحد المسلسلات التركية التي تسرد قصة تاريخية حقيقة حدثت في السنوات الماضية، وقد استطاع المسلسل من تحقيق نسبة كبيرة من المشاهدات في مختلف دول العالم، وقد بدأ عرض حلقات المسلسل في الموسم الأول منذ شهر نوفمبر لعام 2019، وحتى الآن تم استكمال حلقات المسلسل حتى وصل إلى الجزء الخامس، كما أن نسبة المشاهدة مازالت في ارتفاع وتزايد حتى الآن، ويتمتع المسلسل بالتمثيل القوي والأداء المبهر لكافة طاقم العمل، بالإضافة إلى الإنتاج الضخم الذي زاد من واقعية المسلسل، وفي الأسبوع الماضي تم عرض الحلقة 164 من المسلسل، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل عن المسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجمه

يستكمل مسلسل المؤسس عثمان قصة ارطغرل العظيم، والذي تم عرض ذلك المسلسل منذ عدة سنوات، ويسرد المسلسل قصة التأسيس والنهوض بالدولة العثمانية ومواجهة الأعداء الذين يحاولون اسقاطها، وقد نجح بالفعل المؤسس والغازي عثمان في تجاوز العقبات والصعوبات التي تواجهه من التتار والصليبيين والروم والسلاجقة وبعض الأشخاص من أبناء قبيلته، ويتبين من خلال المسلسل ذكاء عثمان وفطنته وشجاعته الكبيرة.

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجم

عرضت الحلقة 164 في يوم الأربعاء الماضي بشكل حصري عبر قناة atv التركية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفي اليوم الذي يليه تبدأ المواقع والقنوات الأخرى في ترجمة الحلقة وعرضها، وقد كان من بين هذه القنوات هي الفجر الجزائرية التي تعرضه في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن أبرز المواقع التي تعرض حلقات المسلسل أيضًا ديلي موشن وفيديو لاروزا.