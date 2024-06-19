“الغرااامة كام وسددها حااالا“ معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق ur.gov.iq

تطبق الحكومة العراقية الغرامات المرورية على صاحب المركبة المخالف لقواعد السير في الطرق، وقد جاء ذلك القانون لتنظيم عملية المرور بشكل سليم وتقليل حدوث الحوادث في الطرق للحفاظ على سلامة كافة المواطنين، والآن أصبح بإمكان كافة مالكي السيارات والمركبات المختلفة التعرف على تفاصيل الغرامات المفروضة عليهم عبر شبكة الإنترنت، وعلى المواطن سرعة سداد الغرامات الخاصة بمركبته حتى لا يتعرض لزيادة الغرامة أو العقوبة، وإليكم في السطور القادمة طريقة الاستعلام عن غرامات المرور.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 بالعراق

توفر الحكومة العراقية الجهد والوقت على المواطنين من خلال طرح الكثير من الخدمات بشكل رقمي، وقد أصبح من السهل القيام بهذه الخدمات وقي أقل وقت ممكن، إضافة إلى ذلك فإنها أصبحت تغنيكم من الانتظار لساعات في طوابير في المصالح والمنشآت الحكومية، وإليكم الطريقة الخاصة بعملية الاستعلام عن غرامات المرور في النقاط التالية:

التوجه نحو بوابة أور الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال بعض البيانات الشخصية.

ثم الإنتقال إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة أور.

تحديد خدمة الاستعلام عن غرامات المرور الجديدة.

إدخال تفاصيل المركبة وبعض البيانات الشخصية الخاصة بمالكها.

وبعد التحقق من إدخال البيانات بشكل صحيح يتم النقر فوق زر عرض التفاصيل.

سداد غرامات المرور الجديدة 2024

يمكن بنفس الطريقة سداد قيمة الغرامات المرورية التي تعرضها بوابة أور، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها لسداد قيمة الغرامات فيما يلي: